MEIO AMBIENTE Notícia da edição impressa de 27/07/2020. Alterada em 28/07 às 03h00min Tampinhas viram travesseiros e colchões em Santa Cruz do Sul

O projeto "Bem na Tampa", do Hospital Santa Cruz (HSC), ultrapassou a marca de cinco toneladas de tampas plásticas e lacres metálicos arrecadados. O objetivo desta iniciativa, que completou dois anos, é conscientizar a população de que esse material pode ser reciclado, diminuindo o lixo ambiental, e contribuir com a perspectiva institucional de sustentabilidade.

O Bem na Tampa consiste na coleta de tampas plásticas de qualquer tipo (refrigerantes, sorvete, creme dental, margarina, café, produtos de limpeza etc) e de lacres metálicos de latinhas para, com sua venda, reverter fundos para o Hospital. A iniciativa tem motivado a participação de escolas, grupos de escoteiros, comércio e empresas da região na conscientização ambiental por meio da reciclagem, desenvolvendo atitudes para a preservação.

Para participar basta recolher as tampas plásticas e depositá-las nos coletores que estão disponíveis em diferentes pontos da cidade, além do próprio Hospital. Os lacres metálicos devem ser acondicionados em garrafas pet de dois litros para facilitar o envio à reciclagem.

A assessora de projetos e captação de recursos do HSC, Luiza Machado Lima Knak, explica que os valores obtidos são recursos livres que entram e garantem o atendimento de demandas urgentes da instituição, tais como a aquisição de itens de rouparia. Com os valores obtidos nos primeiros 12 meses do projeto, por exemplo, foram adquiridos 40 toucas para recém-nascidos, 36 travesseiros e 20 colchões piramidais.

"Estamos também buscando o credenciamento junto ao projeto Hospitais Saudáveis, que engloba o cadastro deste e de outros projetos que irão garantir um selo de qualidade para a Instituição", adianta a assessora. Interessados em participar da campanha podem solicitar uma bombona coletora identificada com o Bem na Tampa para fazer a coleta em casa.