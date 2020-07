Rodada de testes identifica 20 novos casos de Covid-19 em Garibaldi

A secretaria municipal da Sade de Garibaldi realizou uma ao de testagem na populao no fim da semana passada. Testes rpidos foram aplicados em cerca de 200 pessoas na praa Loureiro da Silva, dos quais 10% (20 pessoas) tiveram resultado positivo.

"A ideia desta ao foi avaliar o grau de contaminao de nossa populao", explica a secretria Diane Pascoaletto. "Recebemos pessoas que passaram por sintomas leves, que suspeitavam estar com Covid-19, e outras assintomticas, inclusive no perodo de transmisso. Esses dados so muito preocupantes e o municpio no vai medir esforos para inibir a doena", acrescenta.

Funcionrios de servios essenciais tambm esto sendo testados para a Covid-19 pela secretaria. Equipes esto se deslocando a alguns dos estabelecimentos que no tiveram suas atividades cessadas desde o incio da pandemia e so considerados entre os mais expostos contaminao pelo vrus Funcionrios de locais como mercados, padarias, fruteiras, demais comrcios de alimentos, postos de combustveis e farmcias que no realizaram o teste e tm interesse podem agendar um horrio na Unidade Bsica de Sade (UBS) Central