Ação vai auxiliar comerciantes e empresários de São Borja

A equipe de trabalho voltada às estratégias financeiras do Comitê de Gestão Econômica, de São Borja, está organizando sua primeira ação prática com o objetivo de auxiliar os comerciantes e empresários locais. O plano de ação propõe a realização de orientações financeiras, tendo sua realização em parceria com agências bancárias.

A campanha busca que comerciantes e empresários que desejem orientação financeira referente a negociações e adesão de créditos, realizem o agendamento de seu horário, conforme o calendário de participação das agências. Participam da ação as agências Sicredi, Banrisul, Caixa, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Imembuí Microfinanças. As orientações acontecerão entre os dias 5 e 14 de agosto. A programação faz parte das atividades propostas pelo Comitê de Gestão Econômica, formado pelo prefeitura, Câmara de Vereadores, Associação Comercial de São Borja e entidades do comércio.