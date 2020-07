SAÚDE Notícia da edição impressa de 27/07/2020. Alterada em 28/07 às 03h00min Retomada do hemocentro de Bagé é discutida

O prefeito de Bagé, Divaldo Lara, recebeu em seu gabinete a secretária de Saúde, Deise Quadros e uma comitiva de vereadores. A reunião serviu para tratar sobre o retorno do hemocentro para Bagé. Anteriormente, os vereadores protocolaram na Câmara de Vereadores um anteprojeto de lei que dispõe sobre a reabertura do local no município.

O banco de sangue está fechado desde 2013, quando parou de fazer coletas e passou apenas a realizar transfusão. No ano passado, este trabalho deixou de ser feito na cidade e atualmente todo o procedimento é realizado em Pelotas. O chefe do Executivo comentou que medidas estão sendo tomadas para garantir o retorno. " Estamos em tratativas com os vereadores para buscarmos maneiras para trazermos mais esta conquista para nossa cidade", completou Lara.