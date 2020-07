Executivo de São Leopoldo pretende destinar R$ 90 mil para cerca de 60 ações culturais no município

A prefeitura de São Leopoldo vai destinar R$ 90 mil para a área cultural do município devido às dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores em função da pandemia do novo coronavírus. O edital de credenciamento emergencial já está aberto.

O prefeito, Ary Vanazzi, salientou a importância do edital de credenciamento para os trabalhadores da área cultural, que terão uma oportunidade de se manter economicamente diante da pandemia. O prefeito também saudou pela articulação do setor para aprovação da Lei Aldir Blanc, que também irá destinar recursos para a área cultural. "Como estamos preocupados com a manutenção dos pequenos negócios da economia, para que tenham condições de se viabilizar mesmo na crise, também temos que estar preocupados com o setor cultural, muito importante na vida histórica e também na vida econômica da nossa cidade", afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário de Cultura e Relações Internacionais, Pedro Vasconcellos, o apoio financeiro tem como fonte recurso do Fundo Municipal da Cultura, e vai contemplar 60 projetos locais com R$ 1.5 mil cada. O apoio da prefeitura, segundo Vasconcellos, foi uma reivindicação do Comitê Emergencial pela Cultura e do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Podem se credenciar pessoas físicas ou jurídicas. O credenciamento ficará aberto até o início de agosto, quanto está prevista a liberação dos recursos. As propostas serão analisadas por uma equipe técnica da secretaria municipal.