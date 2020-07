Parceria ajuda a monitorar pacientes com a Covid-19 em Torres

O Servio de Epidemiologia da secretria municipal de Sade de Torres est fazendo o monitoramento por telefone dos pacientes atendidos com sndrome gripal no municpio e, ao trmino do monitoramento, a testagem de todos contatos domiciliares dos casos confirmados para Covid-19 tambm realizada. O trabalho tem apoio tcnico cientfico da Ulbra Torres e ser desenvolvido enquanto o vrus permanecer circulando na regio. Os indicadores j esto sendo usados para melhorar o entendimento das formas de transmisso dentro do municpio e tambm para futuras publicaes cientficas da universidade.

A identificao dos contatos inicia no atendimento presencial, quando a pessoa sintomtica dever informar ao mdico o nome completo das demais pessoas que residem no mesmo endereo. A partir deste momento, o paciente sintomtico passa a ser monitorado via telefone a cada 48 horas, conforme protocolo, sendo reforado a cada monitoramento a necessidade dos cuidados no domiclio. Ao trmino de 14 dias, contados a partir da data do incio dos sintomas, so testados todos contatos domiciliares atravs da pesquisa de anticorpos.

O enfermeiro Renan Emerin, que atua no Servio de Epidemiologia municipal, relata que, por ser uma cidade turstica, servindo como refgio para pessoas de grupos de risco e de grandes centros, Torres acaba tendo uma migrao durante perodo de isolamento social. "Alm disso, as belezas naturais da cidade contribuem para encontros, seja para prtica de esportes ou uma roda de chimarro com os amigos, dado a hospitalidade caracterstica do povo gacho", explicou.

Segundo o mdico responsvel, Fabio Valente Gomes, a prevalncia dos contatos domiciliares infectados pela Covis-19 tem relao direta com o diagnstico precoce dos sintomticos. Nos contatos, feito o do reforo das medidas de isolamento e cuidados dentro de casa. A cada novo telefonema, a equipe faz o reforo para que sejam cumpridas as regras.

Um estudo feito pela universidade ser publicado nas prximas semanas. Nele, ser apresentado o percentual de infectados por famlia e sua relao com o nmero dos dias desde o incio dos sintomas at o primeiro atendimento.