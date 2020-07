UPA de Novo Hamburgo restringe atendimentos

Aps reunio realizada com a prefeita de Novo Hamburgo, Ftima Daudt, a secretaria municipal de Sade anunciou que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas Centro ser preparada para se voltar exclusivamente para a pandemia. Sero mais quatro leitos de estabilizao e outros 30 leitos de internao clnica, podendo chegar a 31 leitos clnicos.

Os preparativos, que incluem adequaes nas disposies dos leitos conforme a canalizao de oxignio, alm da instalao de mais camas, devem ser concludos at o final desta semana. Alm disso, os atendimentos de leitos psiquitricos no Hospital Municipal sero transferidos para o Centro de Ateno Psicossocial (Caps) instalado ao lado da UPA Centro, o que permitir a liberao de mais 11 leitos clnicos no hospital.

Com esta ampliao, a estrutura pblica de Novo Hamburgo dedicada exclusivamente para a Covid-19 poder chegar a 120 leitos clnicos, alm de oito leitos de estabilizao e 25 leitos de UTI. "Poderemos confirmar estes nmeros at o fim desta semana ou incio da prxima, mas ser uma das maiores em todo o Estado", afirma o secretrio municipal de Sade, Naasom Luciano.

Os pacientes que normalmente eram encaminhados para a UPA Centro sero encaminhados para a UPA Canudos, que seguir atendendo outras enfermidades normalmente 24 horas, alm das unidades bsicas de sade do municpio. O secretrio refora, porm, que nenhuma estrutura ser suficiente se parte da populao continuar contrariando as recomendaes de evitar aglomeraes, usar mscaras e lavar as mos com frequncia. "Pode ser com gua e sabo, mas importante que as pessoas sigam as recomendaes", orienta o secretrio.