RGE investe R$ 1,8 milhão em duas cidades gaúchas

A RGE anunciou dois investimentos para a renovação da iluminação pública nos municípios de Arroio do Meio e Vespasiano Côrrea. Para os projetos, serão investidos cerca de R$ 1,8 milhão. A ideia é gerar maior economia na conta de luz e, consequentemente, aumentar a vida útil das lâmpadas de rua.

Em Arroio do Meio, serão R$ 1,3 milhão na renovação de 580 pontos, em que as lâmpadas de vapor de sódio serão substituídas por novas unidades com tecnologia LED e troca dos braços das luminárias. A execução das ações ocorrerá a partir desta sexta-feira com o município, que cadastrou projeto na Chamada Pública de Eficiência Energética da distribuidora.

A estimativa é de que o município tenha redução de R$ 299 mil ao ano com as contas de energia em função do novo sistema de iluminação. Segundo o analista de Eficiência Energética da RGE, Odair Deters, em poucas semanas os moradores da cidade poderão perceber os benefícios desta ação em termos de qualidade da iluminação, que melhorará a sensação de segurança ao transitarem por esses locais. "É motivo de orgulho para a RGE poder contribuir para a renovação de parte do sistema de iluminação da cidade e beneficiar todos os moradores", destaca Odair.

Já em Vespasiano Corrêa, serão 202 pontos substituídos. Na cidade, A RGE estima que o município tenha redução de R$ 120 mil ao ano com as contas de energia em função do novo sistema de iluminação. Para o consultor de Negócios da região, Cristiano Guedes da Silva, destaca o salto que a cidade terá com a iluminação de LED. "As lâmpadas são mais eficazes na iluminação, mais econômicas, duradouras e exigem menos manutenção. Ou seja, se comparadas às luminárias dos modelos mais antigos, elas representam grandes ganhos em termos de qualidade da luz emitida e nos valores para a manutenção do sistema num médio prazo", comenta.