Aumento de casos de Covid-19 preocupa Westfália

O município de Westfália segue registrando um aumento no número de casos de coronavírus (Covid-19). No intervalo de uma semana, mais sete casos positivos foram contabilizados, o que acende o alerta para que as medidas de prevenção e higienização sejam reforçadas pela população.

Do total de casos confirmados, 53 são considerados curados e sete estão ativos, sendo acompanhados pela Unidade Básica de Saúde. Até hoje, 381 pessoas já foram testadas no município, das quais 321 apontaram negativo nos testes. 51 munícipes seguem em monitoramento.

O aumento de casos pode estar relacionado a não adoção das medidas de prevenção por parte da comunidade. Reforça-se que não pode, de forma alguma, haver relaxamento das medidas de proteção e higienização contra o Covid-19, o que pode acarretar na contaminação de mais pessoas.