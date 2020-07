Prefeitura publica decreto em que amplia as restrições em Lajeado

Um novo decreto amplia as restrições em Lajeado com o objetivo de contribuir com o combate à contaminação pelo novo coronavírus. O foco não são as atividades comerciais, mas sim a redução da circulação de pessoas e ações para evitar aglomerações.

As restrições foram discutidas durante reunião realizada na manhã desta quinta-feira, na prefeitura. As fiscalizações começaram ontem à noite, para garantir o cumprimento das regras. Outra novidade é um questionário online a ser respondido de forma anônima pelas pessoas infectadas foi elaborado para ajudar a identificar comportamentos e locais de risco e, assim, qualificar as medidas preventivas do município.

Restaurantes, bares e afins que fazem atendimento ao público devem fixar cartaz em sua fachada contendo a limitação máxima de clientes no local. Os estabelecimentos devem obedecer ao limite de até cinco pessoas por mesa, respeitando ainda o distanciamento de dois metros entre as mesas

Bares, restaurantes, pubs, food trucks, trailers e demais estabelecimentos que vendem bebidas alcóolicas devem encerrar suas atividades de atendimento presencial ao público às 23h, todos os dias, restando vedada a permanência de clientes após este horário no local. Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas nas lojas de conveniência, food trucks e trailers.

No transporte público, os ônibus devem trafegar com as janelas abertas, quando possível, caso em que fica dispensada a utilização do ar condicionado. A gratuidade do transporte público para os idosos será nos horários entre as 09h e 11h30min e das 14h às 16h30min.

Sobre a pesquisa, ela irá avaliar comportamentos e espaços de risco para contaminação por coronavírus por meio de um questionário online que será enviado para os casos confirmados de Covid-19. A pesquisa é uma ação adicional nas medidas de enfrentamento do coronavírus e será disponibilizada pela Vigilância Epidemiológica do município. Cada pessoa com exame PCR-RT positivo receberá o encaminhamento para responder o questionário online de forma anônima.

O questionário servirá para ajudar na identificação dos possíveis focos de transmissão comunitária e no rastreamento da circulação do vírus em diferentes ambientes da cidade. As questões envolvem as medidas de distanciamento e hábitos dos pacientes, assim como a circulação do paciente pelos espaços da cidade nos 10 dias anteriores ao exame confirmatório.