Barreiras sanitárias são instaladas em Rio Grande

A avenida Roberto Socoowski, no município do Rio Grande recebeu a primeira barreira sanitária educativa decorrente da pandemia do novo coronavírus. Constituída pela prefeitura, a barreira tem caráter educativo, será itinerante, pois vai ser instalada em outros locais da cidade, durante a pandemia. De acordo com levantamento divulgado da primeira intervenção, foram abordados 381 veículos e 556 pessoas receberam orientação e tiveram a temperatura verificada pelas equipes da Vigilância Sanitária.

A definição dos locais estratégicos para a instalação da barreira baseia-se em orientações da área sanitária, que identifica pontos de controle para onde ela é deslocada, a fim de realizar o trabalho educativo. O secretário da pasta de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança, Carlos Alberto Brusch Terres, que coordena essa força tarefa, esclareceu que a avenida onde começou o projeto é uma saída da cidade "Como não podemos atuar na BR 116, nem na RS sem o consentimento dos órgãos competentes, optamos por fazer numa via de entrada da cidade. Nos próximos dias, devemos trocar de local", antecipou Brusch.

O secretário de Saúde, Maicon Lemos esclareceu que o trabalho é intersetorial, pois envolve a Saúde e a Segurança, no intuito de desenvolver uma barreira educativa para a prevenção da Covid-19. Na barreira, os fiscais sanitários verificaram o controle de temperatura da população, orientaram sobre a Covid-19, principalmente, para que as pessoas adotem as orientações de higiene e de distanciamento social. O secretário da Saúde reforça que a barreira é preventiva e, diariamente, as equipes que a compõem farão o trabalho de monitoramento das pessoas que circulam pelas principais vias da cidade.