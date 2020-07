INFRAESTRUTURA Notícia da edição impressa de 24/07/2020. Alterada em 27/07 às 03h00min Clima ajuda a acelerar obras no calçadão de Santa Cruz do Sul

Projeto inclui mudanças, como pedras de basalto e melhora no passeio público para os pedestres /PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Com as temperaturas na casa dos 30 graus ao longo da semana passada e tempo seco, a prefeitura de Santa Cruz do Sul decidiu acelerar a obra de revitalização do calçadão da rua Marechal Floriano. Mais uma frente de trabalho foi criada para intervenções na quadra existente entre as ruas 28 de Setembro e Borges de Medeiros. Com isso serão duas quadras em execução, sendo a da Tiradentes com a 7 de Setembro a que se encontra em fase mais adiantada.

A primeira parte dos trabalhos consistiu na readequação da rede hídrica e o esgotamento pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Na sequência a empresa fará a retirada dos paralelepípedos para utilização da prefeitura em outras ruas. Após será executada a rede pluvial e a pavimentação por bloquetes intertravados. Só depois dessa fase será construído o novo passeio público, com pedra de basalto cerrado.

Concomitante a isso prosseguem as intervenções na quadra entre as ruas Tiradentes e 7 de Setembro, iniciadas em 26 de junho. O período prolongado de chuvas entre junho e julho acabou atrasando os trabalhos e interrompendo as atividades em dois momentos. O prazo de oito meses para a finalização da obra, no entanto, está mantido. "Por determinação do prefeito, estamos agilizando a obra. Nosso objetivo é minimizar os transtornos à comunidade neste período e entregar o quanto antes um novo cartão-postal para os santa-cruzenses", disse o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Daniel Feuerharmel.

A pavimentação ao longo de todo o trecho vai acompanhar uma tendência mundial de humanização de espaços públicos. Além do aumento nas dimensões do calçadão, o projeto contempla o ajardinamento da via, que ganhará bancos, floreiras e um pergolado de madeira com assentos e iluminação. As rampas de acesso ficarão mais amplas e serão instalados postes galvanizados com luminárias LED e novos arcos metálicos com lâmpadas coloridas.

O estacionamento universal, que é utilizado atualmente, deixará de existir, restando apenas vagas para portadores de deficiência, idosos e carga e descarga no local. Também as rampas de acesso ficarão mais amplas para proporcionar mais conforto e segurança aos usuários que precisarem trafegar pelo calçadão. A obra de revitalização e ampliação tem o valor estimado de R$ 4.152.035,66, com recursos do Badesul e contrapartida do município.