Ponte em Santa Cruz do Sul deve ser concluída em setembro

Mesmo com as fortes chuvas das últimas semanas, que retardou um pouco o trabalho na construção da ponte do Residencial Viver Bem, em Santa Cruz do Sul, cerca de um terço da obra já está concluída. A obra está na fase estrutural, e em um dos lados já foram instalados os pilares e parte da cortina.

A construção da ponte, em concreto pré-moldado e guarda-corpo metálico, é uma demanda dos moradores do conjunto habitacional desde a sua inauguração, em dezembro de 2015. A nova ponte comportará o trânsito de veículos e pedestres. O trabalho está sendo executado por uma construtora, que venceu a licitação da obra.

A previsão é de que até setembro a ponte esteja finalizada. O investimento na obra é de R$ 508.204, 22, obtidos via financiamento junto à Caixa Econômica Federal (CEF), através do Programa Pró-Moradia.