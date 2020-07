Descarte de lixo em áreas de Ivoti é fiscalizado

A prefeitura de Ivoti está intensificando a fiscalização para coibir a prática de descarte de lixo em áreas públicas ou de preservação ambiental. Nesta semana, a secretaria de Meio Ambiente realizou o recolhimento de lixo descartado de forma irregular, junto a rua Duque de Caxias, no bairro 25 de Julho.

Conforme o secretário de Meio Ambiente, Ismael Petry. Ismael, a prática do descarte do lixo doméstico, vegetação, entulhos ou qualquer outro material irregular é comum em quase todas cidades brasileiras. "No entanto o que muita gente não sabe é que se trata de um crime e o infrator, se denunciado ou flagrado poderá ser multado", comentou. "Pedimos a colaboração da população para denunciar casos de descarte irregular de lixo em locais inapropriados", conclui Ismael. O descarte irregular de lixo e entulho é crime ambiental e passível de multa.