Carne apreendida em Rosário do Sul é entregue a entidades

A secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural entregou 600 quilos de carne bovina a instituições filantrópicas e de assistência social de Rosário do Sul. A carne é proveniente de apreensão feita pela divisão de Fiscalização e Defesa Sanitária Animal da Secretaria, durante a Operação Restituição da Brigada Militar, que vem ocorrendo desde o início de junho em combate ao abigeato no Estado.

"O abate sanitário é autorizado quando animais apreendidos não têm sua origem comprovada, ou seja, não tiveram suas irregularidades sanadas", explica a fiscal estadual agropecuária Karin Lucianne Monti de Vasconcellos Silva. Com o abate realizado, de acordo com normas de higiene, a carne pode ser aproveitada.

A ação foi feita em parceria com o frigorífico Campeiro, de Rosário do Sul, que realizou o abate, desossa, acondicionamento e distribuição do produto. As entidades beneficiadas foram o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, o Lar dos Idosos São Francisco, a Apae e o Centro Terapêutico Desafio Jovem Esperança.