Obra tenta minimizar alagamentos em Santo Ângelo

Depois de 15 anos, os moradores do bairro Haller, em Santo Ângelo, estão recebendo a solução para um problema que causava muito incômodo. Por tratar-se de um declive, as águas da chuva invadiam as residências. Para solucionar o problema, está sendo realizada instalação de cerca de 310 metros de tubulação, com o intuito de evitar que esse problema persista na região.

Essa é mais uma obra de drenagem pluvial realizada pela prefeitura, em um programa municipal focado em consertar os problemas em bairros da cidade. São investimentos de mais de R$ 2 milhões no Plano de Prevenção a Alagamentos para solucionar problemas de décadas. Esses recursos estão sendo investidos na expansão de 4.430 metros da rede pluvial, o que se soma às obras de drenagem do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com a instalação de 12.318 metros de novas tubulações, beneficiando moradores dos bairros e da área central.

"Por tratar-se de um problema grave e antigo, nos empenhamos em garantir os recursos", lembra o prefeito Jacques Barbosa, que visitou a obra. Na oportunidade, os moradores Anteri Antunes Pires e Sadi Lima da Silva manifestaram satisfação com a obra. "A gente esperava por essa obra, para evitar os alagamentos. Era difícil até para sair de casa", afirma Pires. Sadi reside há 25 anos no local e conta que a água descia e invadia os terrenos e as casas provocando muitos transtornos.

O secretário municipal do Meio Ambiente, Francisco da Silva Medeiros, salienta que o primeiro passo foi à remoção da vegetação e depois iniciou a obra com o alargamento da rua e a colocação dos tubos para o escoamento da água. A obra tem investimento superior a R$ 60 mil.