Centro de Pelotas continua como líder de casos de Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Pelotas, em parceria com o Observatório de Segurança Pública, divulgou os dados da oitava semana de zoneamento do novo coronavírus no município. A pesquisa foi realizada com base nos 611 casos confirmados e registrados até a segunda-feira.

O bairro Três Vendas teve um aumento de 2% da sétima rodada do mapeamento para esta, passando de 17% para 19%. O Centro segue com a maior incidência, com 25% dos casos confirmados residentes da região central.

Em comparação aos seis dias de análise, as demais regiões - Areal, São Gonçalo, Laranjal e zona rural - tiveram uma estabilidade no número, com 20%, 8%, 5% e 1%, respectivamente. Fragata e Barragem registraram diminuição de 0,5% cada, ficando com 21,5% e 0,5%. Para evitar a propagação do vírus nos bairros, as operações integradas seguem realizando ações nestas localidades, para monitorar possível descumprimento das regras.