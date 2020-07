Novos tanques de produtos químicos são instalados em Novo Hamburgo

Dando continuidade às obras de ampliação do sistema de abastecimento de água, a Comusa, de Novo Hamburgo, fará nas próximas semanas a instalação, de novos tanques de produtos químicos, que serão disposto nas bacias de contenção, junto à Estação de Tratamento de Água, no bairro Rondônia. As bacias antigas foram reformadas e impermeabilizadas, e os tanques antigos serão transportados para seus locais de origem.

"Quando há algum vazamento de produto químico, ele não pode cair no ambiente, evitando assim algum impacto ambiental. Essas bacias existem para conter algum possível vazamento que possa ocorrer nos tanques e precisam ter no mínimo o volume do tanque para fazer a contenção", comenta a engenheira da Comusa Daiane Fernandes. Para o diretor-técnico e engenheiro Ari Borges dos Santos, o foco da nova obra é garantir o trabalho da autarquia de forma sustentável. "Estamos garantindo a segurança do processo de tratamento de água para que ele não afete o meio ambiente", disse.