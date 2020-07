Osório faz cadastro de profissionais ligados à cena cultural

A secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude de Osório continua recebendo inscrição para o cadastro cultural. O objetivo é receber informações sobre os trabalhadores da cultura do município.

A iniciativa da cultura visa identificar os envolvidos com a produção cultural do município, a fim de reconhecer os trabalhadores da cultura para benefícios oriundos da lei de emergência cultural Aldir Blanc. Em 2018 e 2019, segundo a prefeitura, foram realizados muitos cadastros, no entanto, muitos artistas não participaram na ocasião. A pessoa que já realizaram o cadastro na época, não precisa cadastrar-se novamente. A ficha de cadastro pode ser solicitada pelo e-mail cultura.osorio@hotmail.com