Restam cerca de 150 doses de vacina da gripe em Flores da Cunha

Conforme a secretaria da Saúde de Flores da Cunha, mais de 150 doses da vacina contra a gripe estão à disposição de toda a população da cidade. A imunização ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde, e na área central, na sala de vacinação do Centro de Saúde.

A prefeitura ressalta que essa imunização reduz o número de internações hospitalares por influenza, além de auxiliarem os médicos para saber diferenciar a H1N1 da Covid-19, já que apresentam sintomas semelhantes. Para receber a vacina as pessoas devem comparecer nos locais com documento de identificação, e se possível, com cartão SUS e carteirinha de vacinação.

A meta dos grupos prioritários foi atingida, chegando a 93% da população do município. Foram aplicadas desde o início da campanha em 23 de março, mais de 7.850 doses.