Pesquisa aponta dificuldade de retorno às aulas na Furg

O planejamento de retomada das atividades de ensino na Universidade Federal do Rio Grande (Furg) tem como base uma pesquisa realizada com docentes e estudantes. Com participação de mais de 80% em ambos os grupos, o questionário, realizado no mês de junho, permitiu à universidade vislumbrar um raio-x da situação dos professores e alunos durante a pandemia. O trabalho foi conduzido por um grupo de trabalho e coordenado pela Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento da Graduação, da Pró-reitoria de Graduação.

Entre os estudantes, 68,24% apontaram que ou integram o grupo de risco, ou convivem com pessoas em situação de risco para a Covid-19. Os docentes manifestaram dado quase idêntico: 68,7%. Mais de 70% dos alunos indicaram que, num provável retorno às aulas, fariam uso de transporte público para se deslocarem aos campi da universidade. Essas duas questões foram importantes para a percepção de que um retorno presencial, neste momento, não seria possível.

A pesquisa perguntou sobre o acesso e condições de uso de tecnologias digitais. Há diferenças expressivas entre os cursos da universidade, mas quase 90% dos estudantes (89,31%) apontaram ter acesso à internet banda larga. Os participantes da pesquisa também foram questionados quanto aos dispositivos que possuem. Quase 94% disseram ter smartphone de uso individual.

Na avaliação da pesquisa, o grupo de trabalho definiu que o acesso ideal para ensino remoto é computador - desktop ou notebook - de uso pessoal. E aí o indicador do questionário é 63,49%, o que foi analisado como desfavorável, por ser um percentual abaixo do desejado. Por isso, a Pró-reitoria de Assistência Estudantil (Prae) da Furg já lançou dois editais de auxílio à inclusão digital para buscar ampliar o acesso.