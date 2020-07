Organização decide cancelar a Expovale, em Lajeado

A maior feira industrial, comercial e de serviços do Vale do Taquari está adiada. A decisão envolvendo a 22ª Expovale foi tomada pela comissão organizadora, durante reunião na sede da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil).

Realizado pela entidade empresarial e a prefeitura de Lajeado, o evento, que ocorreria em novembro, não sairá em 2020 em virtude da pandemia do coronavírus, somado ao adiamento das eleições que também coincidiriam com a programação. Uma nova data ainda não foi decidida. De acordo com o presidente da comissão organizadora, Miguel Arenhart, o grupo continuará reunindo-se para avaliar cenários e alternativas, considerando especialmente as condições e protocolos decorrentes da pandemia. "Vamos estudar opções e ouvir a opinião dos patrocinadores, expositores que já estão com estandes contratados, imprensa e lideranças da comunidade", destacou.