Lajeado terá sessões de cine drive-in no Parque do Imigrante

A cidade terá um cine drive-in no Parque do Imigrante. As duas primeiras sessões acontecerão no dia 01/08, às 18h30 e às 20h30, na antiga pista de rodeio do parque. O ingresso, que estará disponível a partir desta quinta-feira, poderá ser retirado em dois locais mediante a entrega de um kit de higiene pessoal.

Comum nas décadas de 60 e 70, o cinema drive-in é uma opção de cinema seguro para tempos de pandemia, no qual as pessoas podem assistir ao filme dentro do seu próprio automóvel, mantendo assim, o distanciamento social e garantindo a segurança do público. Em uma tela de 40 metros quadrados, os primeiros filmes do Cine Drive-in Cooperar a serem exibidos serão "O Menino do Espelho" e "Benzinho", produções brasileiras.

O som do filme será transmitido por frequência FM via rádio, que será disponibilizada no início do evento. Serão admitidos até 90 veículos por sessão.