Notícia da edição impressa de 23/07/2020. Com sistema de câmeras, furtos e roubos têm redução em Passo Fundo

O sistema de vidomonitoramento de Passo Fundo está possibilitando para a área da segurança uma ferramenta de utilidade na prevenção e na investigação dos delitos. Os números de furtos e de roubos ocorridos neste semestre diminuíram. Conforme dados da Brigada Militar, o somatório de roubos a pedestre, estabelecimentos comerciais, residências e veículos comparado entre o primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2019 diminuiu em 18,37%. O furto de veículos, ocorrência que sempre esteve em evidência no município diminuiu 42,92%. O furto qualificado também diminuiu 5,38%.

"A prestação de serviços realizados pelos órgãos de segurança pública de nossa cidade, tanto Brigada Militar como Polícia Civil, tem se revestido de grandes resultados. Estamos de parabéns em contar com equipes altamente profissionais, dedicadas e competentes. Já há alguns meses que estamos com os indicadores de criminalidade em baixa, somado a isso, temos o uso da ferramenta de videomonitoramento que está em uso e vem ajudando no combate ao crime, através da prevenção e da investigação pelos órgãos competentes", destacou o secretario de Segurança Pública, João Darci Gonçalves da Rosa.

A Polícia Civil também tem se utilizado dos equipamentos, aliado à instalação de uma central da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizada, através do espelhamento de imagens. Foram elucidados crimes como roubos e furtos de veículos, roubos a pedestres, homicídios e outras ocorrências. Os equipamentos têm ajudado nas investigações por meio das imagens fornecidas por câmeras instaladas em pontos estratégicos nas diversas regiões da cidade.

O sistema possui 175 câmeras instaladas. O município, com recursos próprios, adquiriu 87 câmeras e mais um servidor de 50 terabytes, conseguindo assim o armazenamento das imagens por até 30 dias. Já o projeto Guardião adquiriu outras 88 câmeras.