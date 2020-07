Sala de videomonitoramento começa a ser instalada em Tramandaí

A prefeitura de Tramandaí está ampliando a segurança do município. A secretaria de Segurança, Direitos Humanos, Transporte e Trânsito, iniciou a instalação da sala operacional de videomonitoramento, que integra o projeto de cercamento eletrônico do município.

No total serão 28 câmeras distribuídas em 21 pontos da cidade, sendo 11 câmeras do tipo OCR que identificam, entre outros, veículos em situação de furto. A sala contará com quatro monitores, que acompanharão 24h por dia toda a movimentação da cidade.

"Estamos buscando oferecer maior segurança aos nossos moradores e visitantes. O cercamento eletrônico abrange todo o município. Felizmente, após anos de análise e busca por recursos, está sendo possível colocar em prática este projeto", exalta o prefeito Luiz Carlos Gauto.