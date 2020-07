Passo Fundo recebe R$ 1,5 milhão do governo federal

A cidade de Passo Fundo terá R$ 1,5 milhão para investir em obras de mobilidade urbana. Os recursos para financiamento são do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e serão disponibilizados por meio do Programa Avançar Cidades, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). As iniciativas incluem pavimentação asfáltica em vias com itinerário de transporte público e a implantação de 112 paradas de ônibus nas avenidas Brasil e Presidente Vargas.

O projeto de Passo Fundo integra a quinta lista de propostas aprovadas pelo MDR no âmbito do grupo 1 do Avançar Cidades em 2020. A portaria foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. As selecionadas anteriormente podem ser acessadas aqui.

"O governo federal tem feito esforços para manter investimentos importantes e possibilitar a continuidade de milhares de obras espalhadas pelo País. Essa é uma orientação clara do presidente. Com isso, estamos proporcionando a manutenção de empregos, o aquecimento da economia e garantindo mais qualidade de vida à população", destaca o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

O programa federal de mobilidade urbana está dividido em dois grupos, conforme o porte do município. O grupo 1 é composto por cidades com até 250 mil habitantes, enquanto o grupo 2 inclui os centros urbanos com população superior a 250 mil moradores. A divulgação das portarias de seleção de proposta representa a última etapa para a obtenção do financiamento. As cartas-consulta foram apresentadas aos agentes financeiros e obtiveram parecer favorável aos projetos básicos dos empreendimentos e às análises de risco e de engenharia.