Hospital Universitário de Rio Grande abre 10 novos leitos clínicos

Devido ao avanço da pandemia de Covid-19 em Rio Grande e região, o Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. decidiu abrir antecipadamente 10 dos 20 leitos da nova enfermaria Covid-19. O início do funcionamento da unidade estava previsto para ocorrer no final de julho, mas com os esforços das equipes do Hospital, foi possível redistribuir os profissionais e retirar de algumas unidades equipamentos que contribuíram para operacionalizar metade dos leitos.

Para equipar o espaço, foram adquiridos 20 ventiladores pulmonares que chegaram no início do mês de julho. No entanto, a abertura de todos os leitos depende da entrega de equipamentos complementares, que foram comprados na semana passada por meio de doação da empresa Yara Brasil.

Com o início do atendimento na Enfermaria Covid-19, os pacientes foram sendo realocados para a nova área, deixando o Serviço de Pronto Atendimento Covid-19 liberado para os atendimentos de urgência e emergência de pacientes suspeitos ou infectados pelo novo coronavírus. De acordo com a superintendente do hospital, Sandra Brandão, esses 10 primeiros leitos estão sendo colocados em funcionamento de forma emergencial, para atender à crescente demanda de nosso município e região. "Na próxima semana, o hospital deve receber e testar o restante dos equipamentos para aparelhar mais 10 leitos, totalizando 20, que terão capacidade de atender pacientes com covid-19 e que possam necessitar de cuidados semi-intensivos", afirmou.

Os investimentos na Enfermaria Covid-19 foram custeados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, totalizando R$ 1,6 milhão e pela doação da empresa Yara Brasil, para aquisição de equipamentos complementares, no valor de R$ 750 mil. Para ofertar os leitos Covid-19, foi realizada a adequação da unidade de Clínica Cirúrgica, dotando a área de ventiladores pulmonares e demais equipamentos que permitem o monitoramento dos pacientes.