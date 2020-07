Busca por atendimento cresce em Santo Antônio da Patrulha

A unidade especial Covid-19, inaugurada no final do mês de junho em Santo Antônio da Patrulha tem aumentado o número de atendimentos a cada semana. Desde o início do seu funcionamento até o dia 21 de julho, foram realizados 821 atendimentos no local de pessoas com sintomas da doença causada pelo novo coronavírus.

A unidade conta com cinco quartos de isolamento, cinco consultórios para atendimento, triagem, farmácia, observação, sala de emergência, sala de nebulização e copa. Testes rápidos e coletas para análise laboratorial também são realizados no local. O prédio próprio da prefeitura foi totalmente reformado e faz a integração direta com o hospital Santa Casa Santo Antônio, se necessário. Uma ambulância de prontidão estará a postos na Unidade para fazer este deslocamento.

O prefeito Daiçon Maciel da Silva destacou a importância do investimento em um prédio próprio da prefeitura, quando a primeira hipótese era realizar uma adaptação no ginásio de esportes da cidade, que teria um custo mensal de R$ 50 mil aos cofres públicos. "Aqui, futuramente poderemos implantar uma nova Estratégia de Saúde da Família, ou abrigar outros setores da saúde, que hoje funcionam em prédios locados", disse.

O secretário da Saúde, Joy Silva conta que o hospital Santo Antônio Santa Casa, que atende também a população de Caraá atendimento de casos da Covid -19, está equipado com leitos, setor de isolamento e 12 respiradores. A gerente hospitalar da Casa de Saúde, Rúbia Wingert disse que a unidade irá fazer o primeiro atendimento, dando o suporte ao paciente e fazendo o encaminhamento para o hospital se necessário. O local atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Após este horário, em caso de urgência, pacientes devem se dirigir ao hospital