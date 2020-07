CORONAVÍRUS Notícia da edição impressa de 23/07/2020. Alterada em 23/07 às 03h00min Secretaria de Caxias do Sul adquire 13 mil caixas de remédios para tratar a Covid-19

A prefeitura de Caxias do Sul, por meio da secretaria municipal da Saúde, realizou a compra de medicamentos destinados ao tratamento ambulatorial e hospitalar precoce da Covid-19. A compra foi realizada por dispensa de licitação em virtude da pandemia.

A aquisição contempla 3 mil caixas de hidroxicloroquina 400mg e 10 mil caixas de ivermectina 6mg. De acordo com o secretário Jorge Olavo Hahn Castro, a prescrição dos remédios ficará a cargo do médico. "A terapêutica é uma decisão entre o médico e o paciente. A secretaria apenas fornece as medicações. Não estamos fazendo protocolo ou sugerindo que sejam usados", informa o titular da pasta

O diretor-geral da secretaria da Saúde, Mário Taddeucci, explica a dispensa da licitação neste caso. "Não foram encontrados em nenhum laboratório para venda. Por esse motivo, a prefeitura deu publicidade ao ato para que, se algum fornecedor tiver os medicamentos, que se apresente". Ainda segundo Taddeucci, como o Conselho Federal de Medicina permite ao médico prescrever estes remédios, a prefeitura fez a compra para ter disponível na rede pública de saúde do município.