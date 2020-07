Prefeitura de Canoas afirma que irá pavimentar 100% das ruas residenciais

Executivo remanejou verba do projeto do aeromóvel para as obras /VINICIUS THORMANN/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A prefeitura de Canoas deu início neste mês a mais uma etapa do projeto de pavimentação de ruas e avenidas da cidade. O diferencial é que, a partir de agora, as obras chegam também a locais que nunca tinham sido asfaltados. A rua Dona Maria Isabel, no bairro Harmonia, é umas das mais novas beneficiadas pela iniciativa.

Com a implementação desta nova frente de trabalho, a pavimentação chegará a 100% das ruas que já abrigam residências e que têm suas vias de tráfego completamente públicas, ou seja, que não têm nenhum trecho da via que esteja localizado em área privada. Estas ruas não pavimentadas estão localizadas nos quatro quadrantes da cidade e divididas em oito bairros, que são: Harmonia, São Luís, Mathias Velho, Mato Grande, Fátima, Marechal Rondon, Guajuviras e Estância Velha.

A prefeitura está aplicando parte do valor do financiamento contraído pela gestão anterior para a implantação prevista de quatro quilômetros de aeromóvel em um projeto de mobilidade mais amplo, que beneficia toda a cidade. É importante pontuar que o dinheiro obtido através deste financiamento só pode ser utilizado em obras de mobilidade urbana e que, agora, será empregado em pelo menos 90 quilômetros de melhorias em vias públicas. As obras devem seguir ao longo de 2020, mesmo com o cenário de restrições por conta da pandemia.

De acordo com o último balanço divulgado pela secretaria municipal de Obras, a recuperação do asfalto já chegou a 75 km. Dentre as ruas e avenidas já beneficiadas estão: Santos Ferreira, Fernando Ferrari, República, Araguaia, Ramiro Barcelos, Saldanha da Gama, Farroupilha e Inconfidência, entre outras.