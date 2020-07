Em live para Lajeado, Leany Lemos defende sistema de bandeiras

Coordenadora do Comit de Dados do Estado afirmou que o modelo criado deve ser "vivo e aberto" /MARCELO G. RIBEIRO/ARQUIVO/CIDADES

"O modelo de distanciamento controlado adotado no Rio Grande do Sul no para ser deixado na prateleira e sim colocado em prtica. Assim, ele passvel de flexibilizao e pode ser mudado a partir dos recursos que recebemos e julgamos." A afirmao foi feita pela coordenadora do Comit de Dados da Covid-19 no Estado, Leany Lemos, em live promovida nesta semana pela Associao Comercial e Industrial de Lajeado (Acil). Durante a conversa, a coordenadora explicou como o governo do Estado trabalha para definir as bandeiras de cada regio.

Em quase duas horas de transmisso, Leany ressaltou que a construo do distanciamento controlado mobilizou dezenas de especialistas. baseado em 11 indicadores que medem a velocidade do avano do novo coronavrus e a capacidade de resposta da rea de atendimento. "O objetivo foi ser um ponto de equilbrio, propondo uma convivncia com a pandemia. A nica segurana que dispomos para conter a doena o isolamento e os cuidados recomendados", pontuou.

Leany defendeu o modelo como algo "vivo e aberto". "No h certezas. Nossos finais de semana, ao julgarmos os recursos, so tensos, quando fazemos muitos questionamentos mtuos. O pensamento cientfico questionador. por isso que a cincia avana", defendeu a entrevistada ao ser interrogada sobre pontos em que o modelo deixa de atender totalmente s necessidades de todos os pblicos envolvidos.

Leany observou que ainda no h uma concepo final sobre como ir funcionar essa nova etapa do distanciamento controlado.No entanto, antecipou que o governo manter o sistema do mapa de cores conforme o risco de avano da pandemia em cada regio. "Estamos iniciando as discusses com os prefeitos. Muitos cobram maior autonomia para definir as restries em suas cidades, outros querem que o governo continue coordenando o modelo. A tendncia dividir as decises com cada associao regional", antecipou.

Por fim, a secretria defendeu o modelo adotado pelo Estado. "Podemos dizer que essa fase um do modelo impediu que o sistema de sade entrasse em colapso como vimos em outros estados. Agora, poderemos entrar numa segunda fase, que ser de cogesto com as regies, o que no significa relaxar nas medidas", destacou.