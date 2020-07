Câmara de Vereadores aprova projeto que institui plano de fomento turístico em regiões de Venâncio Aires

Pelos próximos cinco anos, o município de Venâncio Aires terá o Plano Municipal de Turismo. O projeto permite que empreendimentos ligados ao setor no município possam realizar ações e traçar objetivos. O documento, aprovado por unanimidade em sessão da Câmara de Vereadores nesta semana, tem como objetivo fortalecer os vínculos com a comunidade venâncio-airense, trabalhando a autoestima e o reconhecimento do potencial, da particularidade, assegurando o desenvolvimento. O documento expõem as ideias que devem ser colocadas em prática nos próximos cinco anos.

O projeto é resultado de um amplo trabalho de discussões e análises, realizadas no primeiro semestre de 2020 pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e o Executivo municipal. O documento elencou várias ações, classificadas em curto, médio e longo prazo. "Com esse plano para Venâncio Aires, passamos a ter bem definido nossos ativos turísticos, conseguimos focar nos investimentos e planos de trabalho necessários para desenvolver o setor. Passamos a ter mais clareza de onde devemos investir em qualificação, que tipos de atividades podemos apoiar e que negócios merecem ser incentivados. Cada um deve buscar a sua própria identidade, o seu modo de fazer turismo", destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Claudio Soares.

Ele ainda ressalta que o projeto deve alavancar diversos setores turísticos da cidade. "Nosso meio rural é encantador, acolhedor e com todo o potencial necessário para propiciar experiências diferenciadas aos visitantes. Temos no plano o reconhecimento de nossas potencialidades e a dimensão das nossas dificuldades. Podemos desenvolver um turismo que eleve a autoestima do nosso povo, valorize nossos costumes, amplie o mercado de nossos produtos coloniais e consiga diversificar nossa economia", afirmou.