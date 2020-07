Novo Hamburgo lança portal sobre a Covid-19 na cidade

A partir desta semana, as principais informações sobre o atendimento a pessoas suspeitas ou confirmadas com Covid-19 em Novo Hamburgo estarão disponíveis a toda a comunidade na internet. Questões como sintomas apresentados, faixa etária, bairros, evolução dos números, além de um acompanhamento online de casos no Município estarão acessíveis a qualquer cidadão. "Nós acreditamos que a informação transparente ajuda a engajar na luta contra o vírus e também a evitar notícias falsas", justifica a prefeita Fátima Daudt, destacando que os dados pessoais dos pacientes continuarão sendo preservados.

Com esta medida, Novo Hamburgo pretende se consolidar com uma das cidades mais transparentes do Estado na divulgação de dados sobre a pandemia. "Estamos fazendo isso em respeito aos médicos e a toda a equipe de saúde diretamente envolvida nos atendimentos, além dos demais servidores. Os dados mostram o comprometimento destes profissionais em atender todos que procuram os postos de saúde", enfatiza a prefeita. Os atendimentos no Centro de Triagem junto ao hospital, por exemplo, que somam 3,7 mil desde março, representam apenas uma parte dos cerca de 5 mil atendimentos realizados nos postos de saúde no período.

A prefeita apresentou a ferramenta e as razões deste compartilhamento. Participaram da apresentação o secretário municipal de Saúde, Naasom Luciano, e o presidente da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, Ráfaga Fontoura. O sistema foi detalhado por Tatiane Soares de Souza, diretora de Governo Eletrônico da prefeitura. O novo portal apresenta os atendimentos realizados em toda a estrutura disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. As informações podem ser consultadas no endereço covid.novohamburgo.rs.gov.br