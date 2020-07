Prefeitura de Rio Grande estabelece meta de 60% de isolamento social na cidade

O distanciamento social na cidade do Rio Grande, um dos itens considerados para manter a bandeira vermelha no municpio, ainda est longe do ideal desejado pela prefeitura e pelo Comit Tcnico em Sade para frear a propagao da Covid-19 entre os rio-grandinos. Conforme dados da secretariamunicipal de Coordenao e Planejamento, na semana encerrada no domingo passado, a mdia de distanciamento social na cidade chegou a 47,7%, frente a uma serie de 50% da semana anterior.

"Este percentual est bem aqum do 'Desafio Rio Grande', que mira um ndice de 60%. Rio Grande obteve melhor desempenho que a mdia estadual, com ndice de 50,5%, mas ainda precisamos melhorar", avalia o secretrio Roque Werlang. J a regio Sul, onde est inserido o municpio do Rio Grande no distanciamento controlado, obteve um ndice de isolamento mdio de 47,95%, sendo essa a melhor marca regional do Rio Grande do Sul.

Apesar do municpio de Rio Grande ter um desempenho superior no Estado, "estamos muito longe de atingir o Desafio de 60% que seria ideal para a reduo do contgio no municpio", afirma o secretrio Werlang. Em funo disso o municpio tem reforado a fiscalizao em diversos locais e est encaminhando projeto de lei prevendo multa para quem no colaborar com as restries necessrias nesse momento.