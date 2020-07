SOLIDARIEDADE Notícia da edição impressa de 22/07/2020. Alterada em 22/07 às 03h00min Encerrada no dia 15, Campanha do Agasalho supera meta e arrecada 80 mil peças em Bento Gonçalves

A Campanha do Agasalho 2020 encerrou no dia 15 de julho em Bento Gonçalves ultrapassando todas as expectativas. Durante o período, foram mais de 80 mil peças arrecadadas, superando a meta de todas as edições. Em virtude da pandemia da Covid-19, entre as alternativas propostas, para proteger a população e incentivar as doações, foram realizados drives-thrus, que arrecadaram donativos sem a necessidade da população sair do veículo.

A primeira-dama, Cynthia Costa Pasin, agradeceu a todos que ajudaram com as doações. "Encerramos a campanha com o sentimento de dever cumprido e de muita gratidão. Frente a tantos desafios enfrentados diante da pandemia, nossa comunidade demonstrou sua solidariedade e conseguimos arrecadar um número muito expressivo de doações. Nosso agradecimento a todos os envolvidos, parceiros e aos que contribuíram", salienta.

Durante essa edição, a campanha se integrou à iniciativa de arrecadação de donativos para as famílias atingidas pelas enchentes. Somado a isso, a estimativa é que mais de 200 mil peças, entre roupas, calçados e cobertores, tenham sido recebidos.

Um dado que se destaca é o quantitativo de cobertores e roupas de cama doados. De acordo com a secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, foram mais de duas mil peças. "Estamos muito felizes com o engajamento da população na campanha. São agasalhos que farão a diferença na vida de muitas pessoas. Tudo foi feito com muito cuidado e carinho para ajudar quem mais precisa", destaca o secretário da pasta, Wagner Dalla Valle.