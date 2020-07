AVIAÇÃO Notícia da edição impressa de 22/07/2020. Alterada em 22/07 às 03h00min Anac aprova plano de emergência do aeroporto de Santa Maria

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou o plano de emergência do Aeródromo de Santa Maria. Após dois anos de análises e ajustes, a agência reguladora comunicou aos gestores do aeroporto que todas as exigências foram cumpridas e que o plano está aprovado junto à Anac.

O plano consiste em informar detalhes todos os procedimentos que podem ser realizados em caso de acidentes ou incidentes no aeródromo, tais como quais hospitais de referência existem na região, quais apoios disponíveis, tempo de deslocamento para dar suporte a possíveis vítimas conforme a capacidade máxima do avião que opera no aeroporto, entre outros itens. "Essa é mais uma conquista importante para o nosso aeroporto, que está sempre buscando melhorias e qualificação", destacou o superintendente e gerente de Segurança Operacional, Aleques Machado Martins.