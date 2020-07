Pelotas inclui hospital como referência para a Covid-19

A partir dessa semana, Pelotas passa a contar com o total de 114 leitos destinados a pacientes de Covid-19, com a inclusão da Beneficência Portuguesa na rede de hospitais considerados referência para estes casos. Além de assumir as vagas já existentes na Santa Casa, o hospital também reforça a estratégia de enfrentamento à pandemia, transformando 25 leitos gerais em vagas exclusivas para tratamentos de doentes com o novo coronavírus. Com isso, o município passar a ter 35 espaços de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 79 de enfermaria exclusivos.

A transferência dos leitos que, num primeiro momento, foram montados na Santa Casa para atender pessoas com plano de saúde, ocorreu após avaliação do custo de manutenção da ala, que registrou poucas internações. De acordo com a secretária de saúde, Roberta Paganini, mesmo com a unidade montada, alguns pacientes, por escolha própria, foram levados para outros municípios ou acabaram sendo internados no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, pelo Sistema Único de Saúde.

"Sem a ocupação dos leitos, se tornou caro para o hospital manter uma equipe à disposição, aguardando a entrada de pacientes. Neste meio tempo, a Beneficência se disponibilizou a transformar uma UTI geral em unidade exclusiva Covid, além de toda uma ala de apartamentos para Enfermaria", explica Roberta ao destacar a possibilidade de maior isolamento dos pacientes - cada quarto tem capacidade para até duas pessoas.

A secretária ressalta que a Beneficência já havia oferecido a estrutura, quando o município estava organizando a rede de hospitais, mas havia uma preocupação em não perder os leitos de UTI geral - utilizados por pacientes com outras doenças. "Com a progressão da doença e a necessidade de ampliar a rede, precisamos fazer essa inclusão ", justifica a gestora da Saúde