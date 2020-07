INFRAESTRUTURA Notícia da edição impressa de 22/07/2020. Alterada em 22/07 às 03h00min Iniciam as obras para reforma do calçadão de Venâncio Aires

Quem circulou pelo centro de Venâncio Aires na terça-feira notou uma movimentação de máquinas trabalhando. Isso porque teve início a revitalização do calçadão. A obra, que será realizada na rua Osvaldo Aranha, entre as quadras das ruas General Osório e Jacob Becker, saiu do papel após debates e discussões que alinharam o projeto entre poder público ,empresários e comunidade.

Na primeira etapa dos trabalhos é realizada a retirada da calçada e da mureta, para após engenheiros e fiscais da Prefeitura analisarem o local. Com prazo estipulado de 90 dias, dependendo das condições climáticas e outros contratempos, a revitalização será realizada pela empresa Klaus Urbanização, de Venâncio, e o valor da obra que será custeada pelos 18 proprietários dos imóveis custará R$ 134.116,85 e terá contrapartida da prefeitura, com mão de obra e materiais.

Por parte dos proprietários será realizada a retirada do piso existente, a colocação de piso tátil, rebaixo de calçada - acesso cadeirante, bancos de madeira e concreto, lixeiras, postes decorativos para luminária, entre outros serviços. Já pela mão de obra do Executivo engloba as demolições e retirada da mureta, retirada de entulhos e raízes, assentamento do meio fio, reassentamento e assentamento de novos paralelepípedos, instalação de postes, pó de brita, máquinas, escavação, entre outros materiais.

De acordo com a arquiteta Simone Becker Rech, a intervenção no Largo do Chimarrão tem como objetivo principal a melhoria imediata do passeio público, mesmo que de forma parcial, o alvo está em criar um espaço convidativo e agradável ao pedestre. "Trata-se de um projeto objetivo, prático e funcional", avaliou.

A via da Osvaldo Aranha será aumentada, de maneira que a pista possa comportar a passagem de dois veículos simultaneamente. Com a obra, será possível melhorar a qualidade do passeio para o usuário do calçadão. Além disso, pelo projeto estão previstas 12 vagas de estacionamento, inclusive vagas especiais. "O resultado que esperamos tem ligação com o sentimento de bem-estar nos pedestres. Todos esses itens foram pensados e se reúnem no projeto de maneira a atrair a atenção e oferecer ao cidadão um ambiente prestigiado, harmônico e simpático", concluiu Rech.