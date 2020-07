Situação de pequenos hospitais preocupa cidades da região Celeiro

O prefeito de Braga e presidente da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro), Carlos Alberto Vigne (Nei), esteve reunido com o coordenador-geral da Famurs, Márcio Espindola, para mais uma rodada técnica que debate a situação dos hospitais de pequeno porte no Rio Grande do Sul. Segundo Vigne, os encontros pretendem dar seguimento na construção de uma proposta de política pública para as instituições.

"Tenho feito encontros semanais o Espíndola. O nosso foco está na ampliação dos leitos, estamos fazendo uma análise do fechamento de leitos hospitalares, em função da falta de incentivos e um prognóstico dos 82 hospitais de pequeno porte (HPPs) do RS com até 30 leitos que hoje não recebem verbas", afirma. Conforme levantamento da Famurs, atualmente o Estado tem 168 estabelecimentos de saúde públicos e privados, com até 50 leitos, que ofertam 4.818 leitos do Sistema Único de Saúde.