EVENTOS Notcia da edio impressa de 22/07/2020. Alterada em 23/07 s 03h00min Prefeitura cria protocolo para eventos drive-in em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul elaborou um protocolo para realização de eventos no sistema de carros (drive-in) no município. Para realização dos eventos, os proponentes deverão realizar protocolo para autorização junto à secretaria da Cultura.

Entre as medidas previstas na resolução está a permissão de até quatro pessoas por carro, distanciamento entre veículos de dois metros, uso de máscaras obrigatório para profissionais e artistas e ao público quando precisarem circular fora do veículo ou ainda em contato com a equipe de apoio. Não será permitido o acesso de pedestres, motos, carros conversíveis, vans, micro-ônibus e similares.

Além disso, será permitida somente 50% da capacidade de vagas de estacionamento. As atividades serão permitidas quando a Macrorregião de Saúde Serra estiver classificada em bandeira amarela ou laranja.