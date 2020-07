Programa visa a recuperação de empresas em Passo Fundo

A Fundação IMED e a prefeitura de Passo Fundo firmaram um projeto de auxílio a micro e pequenas empresas com foco na tecnologia para retomar o andamentos das atividades prejudicadas pela pandemia. O projeto foi autorizado pelo prefeito Luciano Azevedo.

O objetivo principal é conectar empresas e profissionais especializados da área de gestão, através de treinamentos e mentorias solidárias, auxiliando no combate aos impactos socioeconômicos ocasionados pela pandemia. Serão sete professores/profissionais da IMED que irão coordenar os atendimentos de mentoria com os empresários interessados em promover ajustes ou alavancar os seus negócios.

O projeto está estruturado para atender 350 empresas na primeira etapa. com possibilidade de ampliação para até 1000 empresas até o final do ano. "Vamos junto com a fundação prestar esse serviço de auxílio ao setor que mais está sendo prejudicado pela pandemia. Seguimos no combate ao coronavírus, mas também dando a devida atenção para que os negócios locais possam sobreviver a este período", afirmou Luciano.

Segundo o presidente da IMED, Eduardo Capellari, o programa de treinamento e mentoria para micro e pequenas empresas de Passo Fundo é uma iniciativa "de suma importância para contribuir para que os empreendedores desenvolvam iniciativas que possam manter o nível de operação de empresas". A universidade é parceira do Sebrae do Rio Grande do Sul e nacional em diversos projetos voltados para a tecnologia, gestão e inovação

O programa foi criado no sentindo de apoiar a retomada do crescimento econômico das empresas da cidade e se justifica na medida que cria mecanismos que podem melhorar as condições de empresas afetadas direta ou indiretamente pela pandemia, por meio de acesso à mentorias e treinamentos que auxiliem a gestão. A atividade será realizada em até duas áreas da gestão, sendo elas: finanças, marketing e vendas, estratégia, contabilidade e gestão de pessoas.