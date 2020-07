MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 22/07/2020. Alterada em 22/07 às 03h00min Prazo para requerimento de auxílio em Sapiranga encerra no fim do mês

O prazo para solicitar o auxílio aluguel e microcrédito em Sapiranga encerrará no dia 31 de julho. A prefeitura está concedendo auxílio, por até três meses, para pagamento de locação de imóveis no município, no percentual de até 30% do valor da locação, para comércios e prestadores de serviços formais, sediados em Sapiranga, e que não tenham se enquadrado como essenciais nos termos dos decretos federais, estaduais e municipais. Os beneficiados serão selecionados por ordem de protocolo. Podem pedir o auxílio donos de microempresas, com faturamento anual de até R$ 360 mil.