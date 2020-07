Novos decks serão instalados na orla de Três Coroas

Um dos principais cartões postais de Três Coroas começou a ser reformulado. A prefeitura iniciou, nesta semana, a preparar o local em que serão construídos os novos decks da orla do Rio Paranhana. Inicialmente estão sendo removidas as pedras da calçada, para dar lugar a um novo piso. Na sequência será feita uma limpeza no espaço, para que as obras de construção sejam iniciadas.

A área fica às margens da rua América, no centro do município. Os antigos decks, que foram construídos em 2008, eram de madeira e se deterioraram com a ação do tempo. Meses atrás eles tiveram de ser arrancados, para evitar acidentes. No mesmo local serão construídos novas estruturas, utilizando estruturas metálicas galvanizadas a fogo. O material é de alta resistência à corrosão, evitando assim a necessidade de grandes manutenções futuras. Cada um terá uma extensão de 300 metros.

O inicio da instalação das estruturas metálicas só depende da liberação de uma verba que está retida na Caixa Econômica Federal. A expectativa é de que o banco possa fazer a liberação dos valores nos próximos dias. "Será uma honra entregar esta obra que planejamos com muito carinho. Será um espaço de lazer para a comunidade, para os visitantes e também para os turistas. É um lugar lindo e ficará ainda mais belo com a estrutura que vai receber. Será um espaço para todos", salientou o prefeito Orlando Teixeira. A obra já foi licitada e a empresa vencedora terá 90 dias para concluir os trabalhos.