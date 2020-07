Centro Administrativo de São Leopoldo é fechado por 7 dias

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, decidiu que o Centro Administrativo ficará fechado sem expediente interno por sete dias. A medida tem o objetivo de garantir a testagem dos demais servidores para a Covid-19.

A ação faz parte da estratégia de garantir que todos os servidores públicos que estão trabalhando de forma presencial possam ser testados. Será anunciado um calendário de testagem, tendo como prioridade servidores da rede municipal de Saúde, Assistência Social e Segurança.

A partir da identificação do caso de surto entre servidores da secretaria municipal de Saúde, que trabalham no local, o prédio foi totalmente sanitizado neste final de semana. Já foram testados 89 trabalhadores para a Covid-19. Dentre os 73 trabalhadores da secretaria municipal de Saúde, 33 deram positivos, sendo que cinco já com anticorpos - ou seja, considerados curados. Dos 16 servidores da Tecnologia da Informação, da secretaria municipal de Administração, que trabalham no mesmo andar, seis deles deram positivos para o novo coronavírus, e um já com anticorpos.

Segundo o prefeito Ary Vanazzi, esta medida é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores, que estão cotidianamente na linha de frente do combate ao coronavírus, no acompanhamento, na testagem, na vacinação, na fiscalização e todos demais serviços essenciais. "Mesmo com todos os equipamentos de proteção, os trabalhadores acabaram se infectando. Então vamos estabelecer esse calendário para voltarem a trabalhar depois com segurança, a forma de contágio do vírus e o avanço está muito grave e precisamos ter um controle mais específico para dar tranquilidade para os servidores que estão dedicando a sua vida pela vida da nossa população", afirmou Vanazzi.