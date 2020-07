Gratuidade para idosos em ônibus é suspensa em Pelotas

Com o retorno à classificação da bandeira laranja do distanciamento controlado, Pelotas passa a contar com um novo decreto municipal. Mesmo assim, o município permanecerá com algumas regras da bandeira vermelha, que impõe mais restrições. Algumas atividades, por exemplo, deverão conservar número reduzido de trabalhadores.

"Reabriremos algumas atividades, fechadas nas últimas semanas, sem adotar todos os protocolos da bandeira laranja. Por exemplo, permitiremos a reabertura do comércio, mas com o teto de operação da bandeira vermelha, ou seja, 25% dos trabalhadores, e o atendimento de um cliente por atendente. Isso reduz muito o número de pessoas nos estabelecimentos", explica a prefeita, Paula Mascarenhas.

Uma das medidas mais polêmicas foi a suspensão da gratuidade para os idosos no transporte público. Os maiores de 65 anos terão que pagar a passagem entre as 17h e as 9h. "Nossa ideia é desestimular os idosos no horário de pico, em que os trabalhadores precisam se deslocar para seus empregos. Eles poderão vir para o Centro em momentos de menos aglomeração no transporte coletivo, quando circulam mais vazios. Adotamos a medida pensando na saúde, na proteção dessas pessoas", destacou. Segundo levantamento da secretaria municipal de Transporte e Trânsito de Pelotas, nos últimos 18 dias, 28.691 idosos utilizaram o transporte coletivo público, uma média de 1,6 mil idosos por dia.

O comércio em geral, galerias, Mercado Central e shoppings poderão funcionar com teto de operação previsto na bandeira vermelha, com até 25% dos trabalhadores, respeitando até 30% da capacidade de ocupação e atendimento presencial restrito a, no máximo, um cliente por atendente. Também está liberado o comércio ambulante de gêneros de alimentícios.

Os centros esportivos, quadras e ginásios em geral, apenas para prática de esportes individuais ou um contra um, estão liberados. O Jockey Club pode retomar as atividades sem a presença de público, só com os profissionais necessários para a realização das corridas de cavalo. Esportes coletivos seguem proibidos.

Bares e restaurantes à la carte, prato feito e buffet poderão operar com até 50% dos trabalhadores, como prevê a bandeira vermelha, com 30% de ocupação de consumidores e espaçamento entre as mesas, permanecendo fechados os restaurantes de autosserviço. Os estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas devem observar a capacidade máxima de 30%.