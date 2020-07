Vice-prefeito de Caxias diz que cidade está 'fazendo o seu papel'

A região da serra foi confirmada, por mais uma semana, na bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado do governo do Estado nesta semana. O recurso da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) não foi acatado pelo gabinete de crise, que avaliou como improcedente o pedido para retorno à bandeira laranja.

O vice-prefeito, Edio Elói Frizzo, disse que não tinha a expectativa do município permanecer na bandeira vermelha, em função dos dados completos fornecidos pela associação. "Temos feito o dever de casa, ampliamos leitos, UTIs, investimos recursos que não temos para cumprir as exigências dos critérios de bandeira. Lamentavelmente o retorno para a laranja não ocorreu", disse.

Por outro lado, a administração municipal saudou a flexibilização do governo estadual em alterar os critérios do modelo de distanciamento. "Saudamos a flexão do Estado para que os municípios tenham uma ação mais forte para ajudar a definir os critérios. Cada prefeito, cada entidade tem ideia da situação. Aqui tínhamos a previsão de ocupação, de março a agosto, de sete mil leitos, temos atualmente 200 ocupados; projeção de mais de 300 internações em UTI, até o dia 16, eram 49. Então não fugimos da nossa responsabilidade", afirma Frizzo.

Quanto à realização do campeonato gaúcho na cidade, o vice-prefeito informou que a liberação dos jogos partiu do governador. A cidade vai receber o jogo entre Internacional x Grêmio nesta quarta-feira, enquanto Juventude x Caxias se enfrentam na quinta-feira. "Se no entendimento do Estado pode ocorrer o campeonato na bandeira vermelha, estamos sendo legalistas no cumprimento no que se entende como legislação. Não vimos problema nenhum no Grenal e no Caju desde que apresentados os protocolos de saúde e os esquemas de segurança exigidos. No jogo, os protocolos obrigatoriamente tem que ser cumpridos e vamos cobrar isso", explicou.