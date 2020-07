Queda nos índices de criminalidade chega a 13% em Esteio

Esteio registrou, no primeiro semestre de 2020, uma queda de 13,25% nos indicadores de criminalidade na comparação com o mesmo período de 2019. Os dados foram divulgados pela secretaria estadual de Segurança Pública no início deste mês. Em três anos, os registros já apontam uma redução de 38,9% nos crimes registrados em relação a 2011, ano em que a pasta estadual começou a divulgação das estatísticas mensais.

Os indicadores que tiveram maior redução foram os furtos, com queda de 34% em relação a 2019 e 63,4% em relação a 2011. O furto de veículos reduziu em 32,3% em relação ao ano passado, mas chega a quase 58% a menos se a comparação for com os registros iniciais da estatística. Os roubos (ação criminosa que geralmente é realizada com ameaça à vítima) em geral também tiveram uma queda de 20,2%, em relação ao ano passado, e de quase 33% com 2011. Os delitos de arma de fogo, que caíram 18%, se comparados com primeiro semestre do ano anterior, e mais de 44%, se a comparação for com os meses de 2011.

Outro destaque apontado no levantamento foi para o aumento do número de prisões por tráfico de entorpecentes. No primeiro semestre deste ano foram realizadas, em Esteio, 77 prisões, 61 no mesmo período de 2019 e 39 em 2011. Se comparado com o período mais antigo, houve um aumento de 97,4% nas prisões. "Todos os dados apontados nesse último levantamento da SSP são de grande importância para nossa cidade, pois mostram que as nossas forças de segurança, tanto do município como do Estado, estão conseguindo coibir de forma mais efetiva todos os tipos de crime, mas especialmente, conseguem tirar das ruas as pessoas que atuam no tráfico de entorpecentes ", ressalta o prefeito Leonardo Pascoal.