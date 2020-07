Volume de entulhos após enchente surpreende em Estrela

Com a estabilização do nível do rio Taquari, a secretaria de Obras de Estrela começou a fazer a coleta de entulhos, principalmente móveis e utensílios de casas atingidas pela enchente histórica, e fazendo a limpeza de ruas. Até o balanço mais recente, divulgado pela prefeitura, já haviam sido recolhidas mais de 500 cargas de material, em 10 dias de operações. A estimativa supera os seis mil metros cúbicos. Os trabalhos devem prosseguir pelos próximos dias.

De acordo com o secretário Daniel da Silva, foram utilizadas nas operações quatro retroescavadeiras, dez caminhões e uma garra, além de uma equipe de 15 operários envolvidos diretamente com o trabalho manual, não considerando motoristas e operadores das máquinas. "Foram 10 dias em que não cessamos os trabalhos. A enchente foi forte, atingiu muitas residências, sendo que foram várias as famílias não estavam preparadas para isso e assim perderam muitas coisas. Além da sujeira que a água trouxe, o que fez com que a quantidade de entulho e lixo acumulado fosse muito grande", diz.

Para Silva, os trabalhos devem seguir por mais alguns dias. "Já passamos por todos os bairros pelo menos uma vez. Em alguns até três vezes, mas demos foco nos locais mais atingidos pela cheia. Agora vamos dar uma nova volta completa porque sabemos que ainda tem muita coisa acumulada, pois famílias desalojadas só agora estão voltando para casa, realizando a limpeza dos seus lares. As doações vão chegando, e outras pessoas comprando novos móveis, colchões, eletrodomésticos, o que faz com que mais coisa ainda seja despejada nas ruas", explica.

O secretário pede a compreensão das pessoas. "Queremos ver a cidade limpa o quanto antes, pois entulhos sempre serão um problema caso a chuva volte", afirmou.