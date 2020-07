Ações em Tramandaí abordaram mais de 800 pessoas no fim de semana

A prefeitura de Tramandaí realizou uma série de ações no final de semana visando combater o avanço da pandemia causada pelo Covid-19. A secretaria de Segurança, Direitos Humanos, Transporte e Trânsito esteve com as equipes da Guarda Municipal realizando um ampla fiscalização nos bairros e praças públicas da cidade.

Os profissionais estiveram em diferentes pontos com foco das ações na Beira-Mar, Beira-Rio, Praça da Coruja, Praça na Indianópolis, Comércios no centro, Praça de Oásis, Centro de eventos, Barra e demais bairros. No total, entre sábado e domingo, 848 pessoas foram abordadas e orientadas.

A Guarda também realizou no bairro Humaitá a recuperação de um veículo que havia sido furtado, bem como a apreensão de dois suspeitos que sequestraram um homem em Gravataí e vieram até o litoral com o carro da vítima. As ações seguirão durante a semana. Denúncias e informações podem ser repassadas por meio do fone 153.