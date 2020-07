Após seguidos pedidos, governo do Estado entrega primeiros leitos de UTI ao hospital de São Jerônimo

Entraram em funcionamento os primeiros cinco novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto habilitados para atender pacientes graves da Covid-19 no Hospital de Caridade de São Jerônimo. Outros cinco leitos serão disponibilizados ainda neste mês de julho para o atendimento à população da região carbonífera do Rio Grande do Sul.

Para viabilizar a nova ala de UTI, a secretaria estadual da Saúde contou com a contribuição do projeto Todos pela Saúde, do Ministério da Saúde e de municípios da região. A diretora do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial da secretaria da Saúde, Lisiane Fagundes, disse que a instalação dessas novas vagas foi possível "graças à união de esforços de várias esferas e setores".

O Hospital de Caridade de São Jerônimo é uma instituição referência na região carbonífera. Sem leitos de UTI, os pacientes que necessitavam de atendimento de alta complexidade eram levados para outros municípios para conseguir tratamento, seja por Covid-19 ou outras enfermidades. O diretor administrativo, João Batista Pozza, lembrou que esta é uma antiga reivindicação regional que já faz parte da história do hospital. "Com esses novos leitos, o nosso hospital ganha mais representatividade na rede hospitalar para o enfrentamento ao coronavírus no Estado", avaliou.

O Estado vem ampliando o número de leitos de UTI desde o início da pandemia. A rede hospitalar disponibilizava, inicialmente, 933 leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e hoje já chega a 1.578 em funcionamento. Entre públicos e privados o RS tem 2.280 leitos UTI adulto.